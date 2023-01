Covid | rientro studenti in classe dopo 5 giorni da tampone positivo | ecco cosa dice l’ATS Brescia

Orizzonte Scuola

... la mia impressione è che siamo quasi tornati agli anni belli", prima della pandemia da. Così ... Posticipare i saldi vuol dire indurre i turisti a fare acquisti alnelle loro città, oltre ...... chiedendo nel contempo la possibilità di concordare un piano dirateizzato". L'... di 100mila euro, nel luglio 2022, entrambe provenienti dal cosiddetto "fondone". Ma i tempi per la ... Covid, studenti possono rientrare dopo 5 giorni da tampone positivo anche senza test negativo. Indicazioni ATS Brescia La denuncia Studenti respinti dall’aula lettura: metà dei posti ancora vietati. E i giovani: «Siamo costretti a studiare nei bar e pagare le consumazioni» Studenti respinti dalla biblioteca, nell’aula ...Circa 68 miliardi di metri cubi di gas, 7,6 miliardi in meno del 2021. Il crollo della domanda residenziale e commerciale: quasi 5 miliardi in meno. Anche i consumi elettrici in picchiata a dicembre p ...