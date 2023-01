Covid | l’Ue raccomanda la linea italiana | test per chi arriva dalla Cina Anche Berlino impone l’obbligo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Si allunga la lista dei Paesi Ue che introduconoper i cittadini cheno. Oggi la decisione è stata assuntaGermania eGrecia, che in questo modo seguono la strada tracciata dall’Italia e già intrapresada Spagna e Francia, oltre che, fuori dai confini comunitari, dal Regno Unito. L’annuncio die Ateneall’indomani di una riunione in cui i 27, nel cono del meccanismo di risposta integrata alle crisi, hanno stabilito di adottare «un approccio coordinato precauzionale» nell’ambito del quale i Paesi Ue «sono fortemente incoraggiati a introdurre, per tutti i passeggeri in partenzaverso gli Stati ...

Italia Oggi

