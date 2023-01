Covid | la Cina esorta a non imporre restrizioni ai viaggiatori

Adnkronos

Registrazione audio di ", l'accordo degli Stati dell'Unione europea sui test per i viaggiatori dalla. Collegamento con David Carretta da Bruxelles", registrato giovedì 5 gennaio 2023 alle ...In, la domanda di auto alla fine dell'anno e' notevolmente diminuita, anche a causa della diffusione dei contagi da- 19. Non sono quindi bastati gli sconti garantiti da Tesla, che ha ... Covid, Ricciardi: "Non solo Cina, anche Usa preoccupano" L’Ue tira dritto per limitare l’onda della nuova tempesta Covid in Cina: chi vorrà viaggiare dal Paese verso l’Unione avrà l’obbligo di un tampone negativo fatto prima della partenza, da ripetersi poi ...Si registrano 52 nuovi guariti. (17) Rieti – (2) Amatrice – (1) Borbona – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Cittaducale – (3 ...