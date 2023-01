Covid in Cina | Europa come sempre in ordine sparso Così l' Italia è più esposta alle ritorsioni di Xi sui test

...di Risposta integrata alle crisi politiche (Ipcr) abbia dato una "forte raccomandazione" agli Stati Ue di introdurre l'obbligo di testper i viaggiatori in arrivo che sono imbarcati in. ...... c'è anche la questione legata alla produzione degli iPhone in, fiaccata a novembre dalla ...degli anni passati per la ripresa dell'economia dopo i picchi bassi delle fasi più acute del, ...Che il mondo come giorno attenzione a Buongiorno agli ascoltatori si è così gli appunto anche secondo l'Organizzazione mondiale della sanità è i numeri sul colpite in Cina non fotografano in modo ha c ...La Cina ha invitato l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad adottare una posizione imparziale sul Covid, dopo che l'Oms ha puntato il dito contro Pechino, per una presunta sottostima dei decessi e d ...