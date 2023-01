Covid | Fiaso | situazione stabile negli ospedali

Agenzia ANSA

: 'Terza settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri, - 0,7% rispetto alla precedente rilevazione'Per la terza settimana di seguito, evidenzia infatti la rilevazione della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere () del 3 gennaio, cala la curva dei ricoveri, con - 0,7% ... Fiaso: in calo i ricoveri in Italia, più polmoniti 'per Covid' - Salute & Benessere Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) - Gli ultimi dati del report Fiaso, che evidenziano una situazione Covid stabile, ...Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) – “Terza settimana con il segno meno per la curva dei ricoveri Covid, -0,7% rispetto alla precedente rilevazione. È dunque stabile la situazione negli ospedali, sia nei ...