(Di giovedì 5 gennaio 2023)nell'ultimo anno a livello globale ha ucciso 1 milione 168 mila, e non solo nei Paesi meno immunizzati. In Italia ha provocato circa 46 mila morti, in Francia 37 mila, in Germania 42 mila. Negli Stati Uniti 249 mila

L'HuffPost

"Durante il- ha raccontato l'artista vicentina - i miei ci cascarono. Dato che sapevo che ... Queste parole sono indirizzate anche ai miei, che reputo personeintelligenti ma prese da un ......gol decisivo a Piacenza) prima di un anno tra alti e bassi e un'ultima stagione (la scorsa)... poi ci pensò ila chiudere la sua esperienza in Romagna. Quest'anno Lo Faso gioca in D con ... Covid è davvero finito C'è chi parla di endemia ma nel mondo muoiono 10mila persone a settimana La Cina ha invitato l'Organizzazione Mondiale della Sanità ad adottare una posizione imparziale sul Covid, dopo che l'Oms ha puntato il dito contro Pechino, per una presunta sottostima dei decessi e d ...Inchiesta su false vaccinazioni anti-Covid: Madame, in competizione al prossimo Sanremo, dice la sua via social ...