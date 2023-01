Covid Cina | Bassetti | “L’Europa ha dato ragione all’Italia sui tamponi”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) GENOVA – Con la raccomandazione di ieri sull’introduzione dell’obbligo di tampone e di test negativo per chi arriva e parte dalla, l’Unione Europea “ha smentito il suo Centro per le Malattie infettive, l’Ecdc, che aveva detto che non c’era bisogno di fare niente. A distanza di una settimana ha. Abbiamo ben figurato visto che siamo stati i primi a fare iai passeggeri cinesi”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. La misura è sufficiente? “Non lo so, ma è l’unica che oggi possiamo fare. Il controllo con un tampone molecolare, per capire cosa succede con le nuove varianti, è il minimo”, risponde il medico. L'articolo L'Opinionista.

