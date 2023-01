Covid Cina | Bassetti | “Europa ha dato ragione a Italia su tamponi”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con la raccomandazione di ieri sull’introduzione dell’obbligo di tampone e di test negativo per chi arriva e parte dalla, l’Unione Europea “ha smentito il suo Centro per le Malattie infettive, l’Ecdc, che aveva detto che non c’era bisogno di fare niente. A distanza di una settimana haall’. Abbiamo ben figurato visto che siamo stati i primi a fare iai passeggeri cinesi”. La misura è sufficiente? “Non lo so, ma è l’unica che oggi possiamo fare. Il controllo con un tampone molecolare, per capire cosa succede con le nuove varianti, è il minimo”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova. L'articolo proviene daSera.

