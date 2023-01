Così muore il sacro | che triste la storia dei due papi

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 5 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-1.mp4 Morto un papa, a fine esequie, oggi non se ne rifarà un altro. Meglio. Quello che abbiamo visto e detto basta e avanza. Facendo di mestiere il giornalista, dovrei essere in spasmodica ricerca di retroscena e segreti da svelare. E nonostante l’età mi abbia reso meno curioso in effetti lo sono. Ma il veder spiattellati su tutti i media del mondo gli intrighi e le guerre intestine che dilaniano la Chiesa di Roma – come sta accadendo dopo la morte del papa emerito Benedetto, mi lascia un po’. Al punto che mi verrebbe da dire: meglio non sapere… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 5 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.