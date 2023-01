Cosa vuole davvero | Innaro gela tutti sulla tregua di Putin

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La scelta di Vladimirdi indire un cessate il fuoco in Ucraina in occasione con il Natale ortodosso, il 6 e 7 gennaio, come chiesto dal patriarca Kirill è il "flebile segnale" di una volontà di abbassare il livello dello scontro. Ma da qui a gettare le basi di un vero e proprio negoziato di pace ce ne passa. Il corrispondente da Mosca per la Rai, Marc, ha dato gli ultimi aggiornamenti della situazione della guerra a RaiNews 24. La decisione del presidente russo arriva dopo il colloquio con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il quale ha ricordato come la mediazione turca ha reso possibile il corridoio navale per il grano ucraino e un massiccio scambio di prigioneri, ma "la risposta diè stata che la sua disponibilità a iniziare un negoziato serio con Kiev ha soltanto una precondizione - ha detto ...

Sportando

...retrospettivo sul mondo scolastico dell'Italia fascista gli aveva saputo chiarire una sola: ... svenevole, retorica (che ha fatto da cassa di risonanza del mercatismo chele scuole sempre ......Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni Ironica quanto basta e sensuale quando,... Questa commedia è una favola tragicomica che raccontavuol dire stare in coppia. Fo e Rame lo ... Davies: Messina grande allenatore. Sa cosa vuole e te lo fa capire Monsignor Georg Gaenswein, ora orfano di Benedetto XVI del quale si è preso cura per anni, guarda al suo futuro e sa che difficilmente potrà tornare in Curia. È Prefetto ...La scelta di Vladimir Putin di indire un cessate il fuoco in Ucraina in occasione con il Natale ortodosso, il 6 e 7 gennaio, come chiesto dal ...