Cosa vogliono i Repubblicani che stanno negando il voto a McCarthy

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo due giorni e ben sei tentativi, il rappresentante repubblicano della California, Kevin(nella foto), non è ancora riuscito a conquistare la posizione di speaker della Camera, la terza più importante nell’ordinamento federale statunitense, subito dopo quella del presidente e del vicepresidente. Votazione dopo votazione, e siamo già a sei, e nonostante grandi sforzi negoziali, i detrattori dinon hanno ammorbidito la loro posizione. Anzi, tra il secondo e il terzo scrutinio sono riusciti ad aumentare leggermente di numero. Ciononostante,, nel frattempo, ha insistito sul fatto che non si farà da parte. Almeno dalla metà dello scorso novembre era chiaro che l’elezione dia speaker della Camera non sarebbe stata facile, perché già in quel momento era più che chiaro che almeno sei ...

Latitudes

'Eccoci sta dicendo in questo momento il Papa emerito Benedetto XVI, eccoci consegna ... della 'esortazione accorata' a 'non lasciarci confondere da tante posizioni che ci..."Con Bmw i Vision Dee mostriamoè possibile fare quando hardware e software si fondono - ... i guidatori possono decidere autonomamente la quantità di contenuti digitali chevedere ... Tendenza per il 2023: cosa vogliono i viaggiatori dalle vacanze Cosa pensa di Cabral Il brasiliano è un buon investimento ... Se ripartirà dal primo minuto Se non lo vuoi ammazzare sì, perché tutti hanno bisogno di sentire la fiducia addosso soprattutto nei suoi ...Giovedì 6 gennaio su Rai 1 torna come da tradizione la Lotteria Italia. L'estrazione dei biglietti vincenti avverrà durante la trasmissione condotta da Amadeus ...