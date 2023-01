Cosa può essere successo tecnicamente a DAZN il 4 gennaio e il precedente che non ha fatto scuola

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Non abbiamo ancora conferme ufficiali rispetto al problema diffuso che ha colpito diversi utenti dinella serata del 4. A quanto apprendiamo, l’OTT è ancora in fase di elaborazione del cosiddetto post mortem e sta analizzando con attenzione quello che ètra le partite di Serie A del pomeriggio e che ha vissuto il suo culmine nei primi minuti del match di cartello tra Inter e Napoli. Queste analisi permetteranno adipuntuale nelle spiegazioni da fornire agli utenti, anche in virtù di eventuali provvedimenti da prendere in futuro. Tuttavia, in base all’esperienza e ai precedenti che abbiamo raccontato nel corso degli ultimi due anni (da quando, cioè,ha ottenuto l’esclusiva per la trasmissione delle immagini del massimo campionato italiano), ...