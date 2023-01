Cosa c’è scritto nel foglio seppellito con Benedetto XVI

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nella bara di cipresso che ospita le spoglie mortali diXVI sono stati inseriti alcuni oggetti. Oltre alle medaglie e alle monete coniate durante il suo pontificato, ci sono anche i palii (vesti indossate nella sua carriera ecclesiastica) e il “rogito”, ovvero un testo che descrive tutta la sua vita e il suo pontificato inserito in un cilindro metallico a futura imperitura memoria. Stamattina la sala stampa vaticana ha diffuso il testo. Nella luce di Cristo risorto dai morti, il 31 dicembre dell’anno del Signore 2022, alle 9,34 del mattino, mentre terminava l’anno ed eravamo pronti a cantare il Te Deum per i molteplici benefici concessi dal Signore, l’amato Pastore emerito della Chiesa,XVI, è passato da questo mondo al Padre. Tutta la Chiesa insieme col Santo Padre Francesco in preghiera ha accompagnato il suo ...

Il Sole 24 ORE

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo La storia della musica è fatta di bivi.sarebbe successo se Iggy Pop fosse diventato il cantante degli AC/DC Classici del suo repertorio come The Passenger o Lust for Life avrebbero visto la loro scarna struttura cambiare una volta ......puoi dire su questo, Lionel'. ' E il povero Lionel abbozzava e prendeva su di sé le colpe dell'umanità , affinché le profezie presenti nell'Antico Testamento (di Quentin Tarantino) fossero ... Addio allo Spid per l’identità unica digitale Cosa c’è da sapere