Corsetti | abiti in vinile e accessori dal sapore fetish che fanno tendenza

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In quella che appare una maison de couture d’altri tempi, con la passerella di un rassicurante rosa confetto, sulle note che tradiscono un’emozione sobria – quelle dell’Adagio per archi di Samuel Barber, già colonna sonora di Platoon ed Elephant Man – sfila a Londra durante la fashion week dello scorso febbraio, Violet Chachki, drag queen salita agli onori della fama con la sua partecipazione alla settima edizione di Ru Paul Drag’s Race, il contest 3.0 nel quale si elegge l’“America’s next drag superstar”. In tuta di latex, scarrozza al guinzaglio un uomo, fornito del necessario armamentario per mostrarsi al suo fianco: latex bodysuit, ça va sans dire, ma anche maschera con corna luciferine e harness utile per un’eventuale sessione di bondage prima dell’ora del tè. Nel backstage, il designer, l’inglese Richard Quinn, spiega che l’utilizzo abbondante di, per ...