(Di giovedì 5 gennaio 2023) Brufoletti, occhiaie e altre piccole imperfezioni sono una sfida quotidiana: per riuscire a mascherarli, un buon fondotinta spesso non è sufficiente. Ilè lo strumento fondamentale per levigare la pelle, coprire le macchie e ottenere la base per un make up perfetto. Ma quale scegliere? Ecco i(e super economici) da provare assolutamente. Scopri leofferte super la casa e la cucina, pulizia, elettrodomestici, cura della persona e tanto altro. Iscriviti gratis al canale Telegramliquido Maybelline New York Ottimo soprattutto per le pelli mature, illiquido Cancella Età di Maybelline New York garantisce un risultato perfetto in pochi istanti: aiuta a ...

DiLei

... occhi e labbra con sconti fino al - 20% ! Qualche esempio Trovate in promozione la glam squad formata dal Fondotinta OhMyLove e dalOhMyLove , per creare una baseuniforme, ......in tema di base, è impossibile non conoscere la cipria di Laura Mercier. Impalpabile e dalla texture idratante, non segna la pelle ed è ottima sia per fissare il fondotinta che il, ... Correttore viso: i migliori prodotti a meno di 20 euro Se state cercando dei consigli per dei look make-up adatti per la scuola che siano facili e pratici, questo articolo è tutto quello che vi serve.Capita che i lividi compaiano sul nostro corpo, oppure in viso. Non solo l’ematoma provoca un leggero dolore, ma non è piacevole nemmeno a livello estetico. Se ti è comparso un livido sul viso, scopri ...