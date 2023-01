Cori razzisti | l’AIC al fianco di Umtiti e Banda | “Colpevoli siano puniti”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L’Associazione Italiana Calciatori esprime solidarietà a Samuele Lameck, vittime di insultida alcuni tifosi laziali presenti allo stadio Via del Mare in occasione del match con la Lazio. “Esprimiamo vicinanza e incondizionata solidarietà ai due calciatori a nome di tutti noi – ha detto il presidente del, Umberto Calcagno – con l’augurio che si faccia quanto prima chiarezza sull’accaduto e, accertate le responsabilità, si applichino le opportune sanzioni ai soggettidi questi gravi comportamenti”. “Ci ispiriamo ai più rigorosi valori di uguaglianza e rispetto reciproco – ha aggiunto Calcagno – e condanniamo da sempre ogni forma di discriminazione razziale. Questi sedicenti ‘tifosi’ nulla hanno a che vedere con milioni di appassionati che seguono lealmente il ...

Ennesimo episodio diquello avvenuto avvenuto al Via del Mare di Lecce nel corso dell'incontro contro la Lazio, finito 2 - 1 per i padroni di casa. Al 67' il direttore di gara Marinelli ha dovuto ...Lecce - Lazio 2 - 1 Marinelli (Var: Di Paolo) 6,5 'Buona gara, ottimo intervento sulla questione dei soliticontro i quali Umtiti ha avuto una grande reazione dimostrando di essere un ... Cori razzisti contro Umtiti e partita sospesa: lo stadio risponde così Durissima anche la reazione di Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, che su Facebook ha scritto: " Vincere è bellissimo, quando i tifosi avversari si esibiscono in vergognose offese razziste contro i ...