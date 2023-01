Cori razzisti durante Lecce-Lazio | le lacrime di Umtiti e il post di Infantino

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni, ma anche episodi da condannare. Una partita interessante è stata quella tra, i padroni di casa sono stati protagonisti di una grande rimonta. Gli ospiti passano in vantaggio con il solito Ciro Immobile, ilnon si arrende e ribalto tutto nel secondo tempo con Strefezza e Colombio. Episodio da condannare al 67esimo, l’arbitro Marinelli ha interrotto l’incontro per ululatiprovenienti dal settore ospiti. Nel primo tempo si sono registraticontro Banda, nel secondo tempo verso. Il difensore ex Barcellona e Lione è scoppiato a piangere. Il pubblico di casa ha riso cantando il nome die il francese è stato accompagnato da una lunga standing ...

La Gazzetta del Mezzogiorno

... dove i due giocatori della squadra pugliese sono stati ripetutamente fatti oggetto di insulti, costringendo anche l'arbitro Marinelli a sospendere per due minuti la ...Commenta per primo Un altro brutto episodio di razzismo tocca la Serie A . Nella sfida tra Lecce e Lazio , Lameck Banda e Samuel Umtiti sono stati bersaglio di diversiprovenienti dal settore ospite. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Fifa Gianni Infantino , che su Instagram ha scritto: 'Solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. ... Lecce, cori razzisti durante la partita contro la Lazio. Baroni: «Gli ululati Mortificano noi in campo» Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023. “Vincere è bello, ancora di più dopo aver giocato una grande partita contro una squadra forte Tutto il popolo giallorosso ha iniziato ad urlare un solo nome, ...Il primo dirigente del calcio mondiale ha commentato con un post su Instagram quanto accaduto al Via del Mare: durante la gara ci sono stati cori razzisti contro Banda e Umtiti. Questo il commento di ...