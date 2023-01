Cordoglio Lapet per la morte del Papa emerito Benedetto XVI

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ricordo commosso del Presidente nazionale Roberto Falcone Roma, 5 gennaio 2023 – “Nei momenti di clamore i suoi silenzi sono stati assordanti. Un teologo di assoluta levatura, nel contempo mite ed umile di cuore secondo gli insegnamenti evangelici” questa la testimonianza del Presidente nazionale Roberto Falcone e del Segretario nazionale Giovanna Restucci che ricordano con profonda commozione l’incontro avuto in Udienza nel 2012 (foto nella pagina), allorquando, in occasione del 25ennale della rivista Il Tributarista, una numerosissima delegazione di associati aveva incontratoXVI. “Grande rispetto e profonda stima per un Uomo dalla altissima moralità da cui dovremmo prendere tutti esempio. Il suo operato non è da considerarsi limitatamente agli otto anni di pontificato, ancor prima della sua proclamazione, grande ...