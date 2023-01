TGCOM

... per buona pace di tutti, siamo costretti a recitare la parte dellafelice, in cui i parenti ... SE LA TEMPESTA CI COLPISCE - Essere vittima distorming natalizio può essere particolarmente ...... attive fino a tarda notte: laglobe con il suo candido paesaggio innevato; il virtual - game ... A seguire, per il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio arriveranno sul palco di Via Pascoli la... Coppia: "snow storming", lasciarsi per le Feste In piena controtendenza con i libri e i film che fanno sbocciare tenere storie d’amore proprio intorno all’albero, c’è anche chi decide di dare un taglio netto a un rapporto nel quale non si sente più ...