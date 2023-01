Coppa Italia femminile 2022 23 | ottimo esordio per la Juventus | 3-1 contro il Cittadella

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Bel match traWomen eWomen, valevole per la seconda giornata della/23. Termina 1-3 la sfida del Tombolato, le bianconere firmano la prima vittoria, le granata incassano invece la prima sconfitta. Equilibrio in campo per gran parte della prima frazione di gioco. A sbloccare il match sono però le bianconere che al 31esimo minuto insaccano la rete del vantaggio grazie alla bella azione costruita dalle retrovie e alla conclusione in porta di Zamanian. Il raddoppio arriva poi nove minuti dopo, è Bonfantini ad arrivare bene di testa su un cross in area e realizzare la spizzata che permette alle bianconere di allungare. Sul finale poi, le padrone di casa accorciano le distanze: prima il tiro dalla distanza di Nichele, palo e agguato di ...