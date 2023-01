Convocati per Como

Juventus Football Club

... che riprende dopo la lunga sostai Mondiali che si sono svolti in Qatar; calcio di inizio alle ore 20.45. Indice Cronaca in tempo reale Formazioni ufficiali Tabellinodel Napoli ...... che riprende dopo la lunga sostai Mondiali che si sono svolti in Qatar; calcio di inizio alle ore 18.30. Indice Cronaca in tempo reale Formazioni ufficialidella Fiorentina... Cremonese - Juventus, i convocati Come da tradizione, torna lo stage nazionale di inizio stagione per il settore giovanile. Sono 118 gli azzurri convocati dal vicedirettore tecnico Antonio Andreozzi, divisi sulle due sedi di Formia (d ...Sono 30 gli azzurrini convocati per il primo raduno dell’anno dell’Italia Under 18 che si svolgerà a Parma dal 10 al 12 gennaio. Un primo raduno per preparare un anno impegnativo per gli azzurrini, ma ...