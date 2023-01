Convalidato fermo per Aleksander Mateusz Chomiak

(Di giovedì 5 gennaio 2023) : il 25enne polacco arrestato a Milano e accusato di aver accoltellato sabato 31 dicembre una turista israeliana all’interno della stazione di Termini. Ma lui nega. “Il mio assistito ha risposto alle domande e si dichiara estraneo ai fatti, sostiene di non essere neanche transitato a Roma Termini il 31 dicembre perché non aveva nessuna necessità”, ha detto Francesca Rena, avvocato d’ufficio di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Bagheria, Palermo - E' stato convalidato il fermo della ragazza di 17 anni che ha confessato il delitto della madre, avvenuto a Bagheria la notte tra il primo e il due gennaio. Il gip Alessandra Puglisi ha disposto per la ragazza la custodia cautelare in carcere. La vittima, Teresa Spanò, 55 anni, insegnante di scuola elementare, è stata strangolata nella sua casa in Corso Butera. Sicilia, tunisino ucciso a sprangate: convalidato fermo, 18enne resta in carcere. Superenalotto e Lotto, oggi giovedì 5 gennaio, nuova estrazione dei due concorsi più amati dagli italiani. Alle ore 20 vengono estratti i numeri.