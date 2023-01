Controllo a tappeto dei Nas nelle Rsa | 152 irregolari | 6 strutture chiuse

Leggi su tpi

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Nel periodo di feste tra Natale e Capodanno i Nas hanno condotto un’operazione diRsa su tutto il territorio nazionale. Le forze dell’ordine, come riporta RaiNews24, hanno riscontratotà in “una struttura su quattro”, chiudendone sei, a causa della “carenza igienico-sanitaria”. In diverse Rsa inoltre è stato accertato l’utilizzo di aghi, elettrodi, farmaci e cibo scaduti. I controlli dei Nas hanno interessato 607, di cui 152. Si tratta del 25 per cento sul totale tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia. Stando sempre a quanto riportato da RaiNews24, numerose sono state le sanzioni penali e amministrative. Le sanzioni sono state comminate nei confronti di 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti ...