Controlli Nas in 607 strutture per anziani | irregolari una su 4

Una struttura per anziani su quattro irregolare. E' il bilancio dei controlli dei Nas dei carabinieri durante le feste di Natale e Capodanno. Su 607 strutture controllate, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, 152, pari al 25%, sono risultate irregolari. Controlli Nas in 607 strutture per anziani: farmaci scaduti e Rsa "pollaio", "Irregolari una su 4". Sono 607 le Rsa controllate dai carabinieri del Nas nel periodo delle festività natalizie: al centro dell'attenzione soprattutto strutture ricettive dedicate agli anziani. Le ispezioni in Sicilia hanno portato alla sospensione di una casa.