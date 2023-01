Controlli dei Nas in 607 strutture per anziani | irregolari una su 4

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una struttura persu quattro irregolare. E' il bilancio deidei Nas durante le feste di Natale e Capodanno. Su 607controllate, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, 152, pari al 25%, sono risultate. Sono state sanzionate per 167mila euro 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi relativi a carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di piùrispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti,tà nella gestione degli stupefacenti, alimenti mal conservati. Seisono state chiuse.

TGCOM

Petrolio e gas: la Val d'Agri sito pilota per gli effetti sismici La Val d'Agri è unoquattro siti pilota italiani per la sperimentazione degli ILG. I, evidentemente, determinano ...Tra i primi effetti quello del rafforzamentointorno allo scalo nella fascia oraria ritenuta più critica, quella che va dalle 20 alle 24. Una disposizione che si affianca alle ... Controlli Nas in 607 case di riposo anziani: irregolari una su 4 Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...La brutale aggressione, avvenuta la sera del 31 dicembre alla Stazione Termini ai danni di una giovane turista israeliana da parte di uno sbandato ha ...