Controlli dei Nas in 607 strutture per anziani | irregolari 1 su 4 | una denuncia in Campania

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Una struttura persu quattro irregolare. E’ il bilancio deidei Nas durante le feste di Natale e Capodanno. Su 607controllate, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, 152, pari al 25%, sono risultate. Sono state sanzionate per 167mila euro 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi relativi a carenze igienico/strutturali ed autorizzative, presenza di piùrispetto alla capienza autorizzata, dispositivi medici e farmaci scaduti,tà nella gestione degli stupefacenti, alimenti mal conservati. Seisono state chiuse. Le seipersono state chiuse perché risultate abusive o ...

TGCOM

Mimmo Reitano, unosei fratelli di Mino Reitano, quello che tradizionalmente suonava il basso ... Gegè correva in autostrada come un folle, 170 - 180 chilometri orari, allora idella ......determinante è che da ora in avanti le navi saranno passibili die dovranno svolgere attività coerenti con quelle per cui sono registrate'. Dati allarmanti e impietosi: il numero... Controlli Nas in 607 case di riposo anziani: irregolari una su 4 Persone da tutto il mondo in fila da prima dell'alba per assistere alle esequie del Papa emerito, che saranno celebrate da Papa Francesco ...Oggi i funerali del papa emerito Benedetto XVI presieduti da papa Francesco. Presenti capi e autorità di Stato. Per l'Italia presenti il presidente ...