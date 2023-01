Congedo obbligatorio per il padre | tempi di preavviso e documentazione Scheda per segreterie

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 5 gennaio 2023)per illavoratore È unintrodotto ex novo. È disciplinato dall’art. 27-bis del Testo Unico della maternità D. Lgs 151/2001. Si applica esclusivamente agli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 13 agosto 2022. Spetta al sololavoratore. Spetta anche in … Questo ed altri contenuti su Orizzonte Scuola PLUS, L'articolo .