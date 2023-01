Con il campionato e Dazn il traffico internet totale in Italia torna a livelli significativi

(Di giovedì 5 gennaio 2023)di tutto rispetto ilin. Lo fa sicuramente in concomitanza della ripresa dele con la trasmissione in streaming degli eventi esclusivi di. Ma questo dato – non sorprendente, dal momento che era stato osservato ampiamente anche nel corso degli ultimi anni – non ha nulla a che vedere con i problemi cheha registrato il 4 gennaio. Ancora una volta, l’infrastruttura su cui si appoggiain, insomma, sembra solida e pronta ad affrontare la sfida della trasmissione in streaming dei grandi eventi. I problemi, al massimo, derivano da altri fattori che abbiamo analizzato in questo contenuto sui problemi di autenticazione. LEGGI ANCHE > Non solo ...

Rivista Contrasti

... e non è la prima volta: già negli anni scorsi i disservizi della piattaforma avevano fatto discutere, e la ripresa delil nuovo anno non è stata da meno. Udicon: ripensare ...NAPOLI - È arrivata la prima sconfitta ine Luciano Spalletti si è subito rimboccato le maniche. "Da qui in avanti dovremo pensare ... prima di rimettersi subito al lavorola squadra a ... Finalmente l'Inter, anche in campionato La stella della Dinamo Zagabria sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club nel quale si trasferirà in questo calciomercato.ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una di quelle giornate da ricordare per la città di Roseto e per l’intero territorio, per iniziare il nuovo anno con grande e rinnovata energia. È la sintesi che più si ...