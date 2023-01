Come sta il figlio di Paola Caruso?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 5 gennaio 2023)sta ildi, chiedono in molti. E’ qualcosa di grave che turba, la salute di suo, il suo futuro. Pubblica foto con suoMichelino, all’apparenza sembra non esserci alcun problema e invece sta vivendo qualcosa di così difficile da affrontare e superare che ieri è finita in ospedale. Un carico eccessivo per una madre che da sola cerca di dare il meglio a suo, la normalità del periodo delle feste, di ogni cosa possibile, e tutto il suo amore.è dimagrita tanto, non riesce ancora a parlare del problema che ha suoma ha ribadito che è un problema grave, che devono farsi forza insieme. Il problema di salute del...