Come sarà la Terza guerra mondiale

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A chi ha un po’ di tempo in queste vacanze natalizie, raccomando un agile thriller scritto da Elliot Ackerman e dall’ammiraglio James Stavridis: si chiama 2034 ed è edito da Sem. Non sono due autori qualsiasi: il primo è un militare pluridecorato con otto anni di servizio nei Marine e nelle forze speciali, il secondo è un ammiraglio che è stato a capo, tra l’altro, delle forze Nato oltre che dello Us European Command. Si tratta ovviamente di un romanzo, ma scritto da gente che conosce alla perfezione il rischio che corriamo e le forze in campo. Per farla breve è la storia della prossima. A innescarla, un doppio incidente,spesso avviene nei conflitti. Anche se in questo caso si tratta di un infortunio voluto. L’alleanza che prepara e costruisce la trappola è interessante, ed è costituita ...