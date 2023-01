Colpo Inter | la Serie A ritrova la corsa scudetto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La caduta del Napoli a San Siro riconsegna allaA lache sembrava essere stata cancellata dalla partenza choc dei partenopei. La squadra di Spalletti era rimasta l'unica in Europa senza sconfitte ma a San Siro è stata messa sotto dalla migliorevista fin qui, Champions League esclusa: risultato netto al di là della rete di Dzeko che nel finale è stata difesa da qualche disordinato assalto di Osimhen e compagni. Anche il modo in cui è maturato il successo dei nerazzurri indica che il primato del Napoli è scalabile perché con la giusta qualità tecnica, applicazione tattica e foga agonistica il meccanismo quasi perfetto dei primi tre mesi, quellirotti dalla pausa mondiale. Venerdì 13 (un attentato agli scaramantici) al Maradona arriva la Juventus rimodellata da Allegri e ...

Panorama

