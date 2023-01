Colpo in entrata a sorpresa per il Bayern Monaco | arriva a parametro zero

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Notizia a dir poco clamorosa quella riportata da Fabrizio Romano, che stamattina tramite un tweet ha annunciato un acquisto a dir poco impronosticabile. Sembrerebbe infatti cosa fatta l’acquisto del difensore ex Ajax Daley Blind da parte del, pensando magari all’infortunio subito durante il mondiale da Lucas Hernandez, titolare proprio della squadra bavarese. BlindAjax Blind il prescelto per rinforzare la difesa del, tutti i dettagli della trattativa Svincolatosi dall’Ajax con 6 mesi di anticipo rispetto al termine naturale del suo contratto, Daley Blind era svincolato ed in cerca di squadra, condizioni d’acquisto ideali per un club interessato, visto il rapporto fra l’esborso economico ridotto al minimo e l’enorme esperienza internazionale di cui gode il ...