Codacons e l’esposto contro Dazn | “Urso ci convochi”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Adolfo, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha deciso di convocare ilall’incondel 10 gennaio, in quanto associazione legittimata a rappresentare gli interessi dei tifosi e degli utenti abbonati. “Fin dall’inizio ilè stata l’unica associazione in Italia ad intervenire sui disservizi dipresentando una raffica di esposti e denunce e avviando azioni legali a tutela dei tifosi. Non è concepibile pertanto convocare un vertice sulla questione escludendo i diretti interessati, ossia i cittadini che pagano gli abbonamenti alla piattaforma”, si dichiara in una nota ufficiale. Ilannuncia quindi una nuova segnalazione all’Agcom “Sui disservizi registrati durante la partita Inter-Napoli, ritenendo inaccettabile che gli ...