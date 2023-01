Claudio Baglioni ha l’influenza | rinviato il concerto del 7 gennaio al Donizetti

MilanoToday.it

Gli organizzatori comunicano che, a causa di uno stato influenzale dell'artista, vengono posticipati i seguenti concerti di "Dodici Note Solo Bis" di, in programma domani e dopodomani a Bolzano e Bergamo. Le nuove date verranno comunicate al più presto. I biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date riprogrammate.Tra loro, Madame, Marracash, Ditonellapiaga, Fabio Concato, Simona Molinari, Alice ed Erica Mou. A condurre le serate: lo storico presentatore della Rassegna, Antonio Silva e Morgan . Claudio Baglioni sta male: rinviati tutti i concerti in Lombardia Bergamo. Gli organizzatori comunicano che «a causa di uno stato influenzale dell’artista» il concerto in programma sabato è annullato. «La nuova data sarà comunicata al più presto, i biglietti acquist ...Gli organizzatori comunicano che, a causa di uno stato influenzale dell'artista, vengono posticipati i seguenti concerti di "Dodici Note Solo Bis" di Claudio Baglioni, in programma domani e dopodomani ...