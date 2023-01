Classifica Serie A | cosa è successo nella prima giornata dell’anno?

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È finalmente tornata anche la massimadi calcio italiano sulle scene nazionali. Dopo lo stop tributato ai Mondiali di calcio di Qatar vinti, poi, dall’Argentina di Lionel Messi e dopo aver festeggiato Natale e Capodanno, i protagonisti del movimento calcistico nostrano sono nuovamente scesi sui vari terreni di gioco per dare vita alladel 2023. LadiA è mutata al termine dell’ultimo triplice fischio di ieri:sui campi?A:è cambiato? (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Cade il Napoli capolista alla Scala del calcio: la compagine di Luciano Spalletti perde l’imbattibilità cedendo all’Inter padrona di casa. È Edin Dzeko con una ...

la Repubblica

Una situazione che, nell' 1 - 1 finale tra Torino e Verona, fa gola agli scaligeri, che tornano a fare punti dopo 10 ko di fila, restando però ultimi ina 6 punti. I granata di Juric ...Si tratta della prima giornata della fase a girone per le bianconere con la avversarie che hanno già giocato e vinto 2 - 0 contro il Brescia mentre insono 5° nel campionato diB. Un ... Inter - Napoli (1-0) Serie A 2022 Milik estrae il coniglio dal cilindro. Chiesa cambia musica e il solito Danilo prende per mano la squadra, Locatelli sotto gli standard ...EHF European Cup: la Junior affronterà in casa i croati dell’MRK Sesvete il 12 febbraio, mentre la gara di ritorno si disputerà a Zagabria, domenica 19 febbraio ...