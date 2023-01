Classifica ATP | Jannik Sinner può superare di nuovo Berrettini ad Adelaide 1 Le proiezioni ranking

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Oggiha vinto nel secondo turno del tabellone principale del torneoInternational I, il primo dei due consecutivi di categoria ATP 250 che si disputeranno ad(Australia) ed ha così incamerato ulteriori 25 punti (per complessivi 45 dall’inizio del torneo) per ilATP. Nonostante ciò l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto, pur salendo a quota 2375, a dispetto dellaufficiale rilasciata lunedì 2 gennaio, che lo vede in 15ma posizione con 2410 punti. Domaniaffronterà nei quarti lo statunitense Sebastian Korda ed il match metterà in palio 45 punti: in caso di vittoriariuscirebbe ad issarsi a quota 2420 al 15° posto. In caso di passaggio in finale poi, l’azzurro affronterebbe un match ...