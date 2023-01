CLAMOROSO | WWE Money in the Bank 2023 si terrà a Londra

(Di giovedì 5 gennaio 2023) WWEin thesi. Buone notizie per i fan europei della WWE. La WWE sta per tornare per un grande PPV. Dopo Clash at the Castle in Galles nel 2022, adesso sarà il turno di un PPV prestigiosissimo,in the. Il PPVin thedella WWE si, in Inghilterra, il 1° luglio alla 02 Arena. Sarà la prima volta che la WWEin theall’estero. La notizia sarà annunciata pubblicamente a breve.

The Shield Of Wrestling

...introdotto sul grande schermo anche la Justice Society of America oltre a segnare ilritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, voluto fortemente da The Rock in persona. Dove vedere...... ai dipendenti, allo staff e a tutte le persone che ogni settimana decidono di guardare i programmi televisivi della, accogliendo nelle loro case lo spettacolo dello Sport - Entertainment. ... Charlotte Flair e la sua clamorosa streak di 10 anni in WWE Dopo aver visto la sua sconfitta a Smackdown per il titolo, sembra che la WWE abbia già pronto il futuro per la Baddest Woman on the Planet ...Cody Rhodes e Randy Orton sono assenti da diversi mesi a causa degli infortuni. ‘The American Nightmare’ ha fatto il suo clamoroso ritorno in WWE a WrestleMania 38, lasciando a bocca aperta sia i fan ...