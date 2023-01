(Di giovedì 5 gennaio 2023) RIAD (ARABIA SAUDITA) - Un problema dopo l'altro per Cristiano, appena presentato dall' Al -. Risolto quello della convivenza con Georgina ( che sembrava potesse far saltare il suo ...

Corriere dello Sport

Manco il tempo di sbarcare in Arabia Saudita ed iniziare ad onorare il sontuosissimo contratto con l' Al -, e già spunta una indiscrezione che vedrebbe Cristiano Ronaldo di nuovo di ritorno nell'Europa del calcio che conta. È Marca infatti a riportare un retroscena che sembra fantascientifico sino ......ancora essere presentato all' Al -, ma già si parla della possibile uscita di Cristiano Ronaldo dal club saudita. Secondo quanto riferito da Marca , ci sarebbe infatti un retroscena. ... Clamoroso: l'Al-Nassr non può tesserare Ronaldo. Il motivo da una soffiata anonima C'è un problema da risolvere per il club di Riad, che secondo quanto trapela dall'Arabia Saudita non ha potuto ancora perfezionare il tesseramento di CR7: ecco perché ...In questo periodo, CR7 è sulla bocca di tutti. Prima il flop mondiale con il Portogallo a Qatar 2022, e dopo il clamoroso trasferimento all'Al-Nassr Football ...