Civitavecchia | violento scontro tra un’auto e un furgone | uomo estratto dalle lamiere

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 5 gennaio 2023)– Untra uned: è quanto accaduto asul prolungamento della strada mediana, dove alle ore 20.15 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per incidente stradale, precisamente alla rotonda che mette in comunicazione la strada mediana nuova e via delle Vigne. I due veicoli hanno violentemente impattato tra loro per cause in corso di accertamento. I Vigli del Fuoco arrivati sul posto hanno immediatamente, grazie all’attrezzatura in dotazione, estricatoil guidatore dell’auto ed affidato alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto. A bordo della vettura c’erano altre due persone che però sono uscite autonomamente dal veicolo. Anche il guidatore del ...