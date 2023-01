Cittadella-Juventus | Coppa Italia femminile 2023 | data | orario | diretta tv e streaming

L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

In Italia troviamo solo il calcio femminile condelle ore 14.30 valida per la Coppa Italia . Si tratta della prima giornata della fase a girone per le bianconere con la ...Tocca alla Coppa Italia women prendersi la scena con il match tra. Fischio d'inizio alle ore 14.30 di giovedì 4 gennaio presso lo stadio Tombolato solitamente teatro delle sfide maschili della squadra veneta. Le Colantuono girls al momento ... Dove vedere Cittadella-Juventus Women di Coppa Italia in streaming Una punizione del polacco regala la vittoria ai bianconeri. La squadra allenata da Allegri sale a 34 punti. La Cremonese rimane a quota 7. Leggi anche Roma - Bologna 1 - 0, gol di Pellegrini su rigore ...Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri esulta dopo la settima vittoria consecutiva e la settimana partita senza prendere gol: "La Cremonese pressa e corre, noi nel primo tempo abbiamo sbagliat ...