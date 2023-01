Agenzia ANSA

Unpalestinese di 16 anni è rimasto ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Balata a Nablus, in. Lo riferisce il ministero della Sanità palestinese che - ...Per lal'anno che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato il più letale da ... A inizio dicembre è successo a undi 16 anni, ucciso a Ramallah con due colpi alla schiena. L'... Cisgiordania: ragazzo 16 anni ucciso in scontri con Israele - Ultima ... (ANSA) - TEL AVIV, 05 GEN - Un ragazzo palestinese di 16 anni è rimasto ucciso in scontri con l'esercito israeliano nel campo profughi di Balata a Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce il ministero ...Centinaia di persone hanno preso parte ai funerali di Adam Ayyad, il ragazzo di 15 anni ucciso dai soldati israeliani nel campo profughi di Dheisha, vicino ...