Ciclone bomba in California | forti piogge e venti

Oltre 185.000 tra case, uffici e attività commerciali sono senza corrente elettrica in California a causa del '' che ha colpito lo Stato: lo riporta il San Francisco Chronicle, secondo cui le autorità hanno ordinato la chiusura delle scuole in più di 20 distretti. Il servizio meteorologico ...Abbondanti piogge e venti fino a 110 chilometri all'ora. La California è in allerta per l'arrivo del '' che potrebbe causare inondazioni, interruzioni dell'energia elettrica e molti disagi alla popolazione, soprattutto nelle aree di San Francisco e Sacramento. Il governatore Gavin Newsom ...Il servizio meteorologico nazionale ha emesso un bollettino speciale per San Francisco, Daly City e Tamalpais Valley, con l'avviso di venti fino a 88 chilometri orari.(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Oltre 185.000 tra case, uffici e attività commerciali sono senza corrente elettrica in California a causa del 'ciclone bomba' che ha colpito lo Stato: lo riporta il San Francis ...