Ciclocross | Mathieu Van der Poel | “Ho sentito molto dolore alla schiena | non so a cosa sia dovuto”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La gara di oggi, il celebre Duinencross di Koksjide, non può non suonare come un piccolo campanello d’rme perVan der. Il neerlandese ha subito una sconfitta netta ed inequivocabile dal rivale Wout Van Aert, che l’ha preceduto di 1’38”, ma quello che preoccupa maggiormente è ilavvertito dal neerlandese nella seconda parte di gara. Il neerlandese era evidentemente deluso ed amareggiato a fine gara, come si percepisce dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Eurosport: “Ho avutooggi. Non so da dove arrivi il problema perché le ultime gare erano state ottime per me. So che è un problema su cui dovrò lavorare e spero di poter tornare al top il prima ...