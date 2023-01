Ciclismo | la Parigi-Nizza svela il suo percorso | decisivi i due arrivi in salita e la cronosquadre

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Giornata di presentazione per la. La prima importante corsa a tappe della stagione 2023 ha infatti oggi presentato il proprioed ufficializzato alcuni grandi nomi che saranno presenti al via (tra cui Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France). Andiamo dunque ad analizzare, tappa per tappa, ildella corsa di una settimana che scatterà il 5 marzo: Tappa mossa in apertura, con partenza ed arrivo nel comune di La Verriere. Un circuito di 79,7 km con tante brevi asperità verrà ripetuto due volte prima del finale che riporterà nella sede di partenza, lasciando possibilità sia ai velocisti che a “cacciatori” da lontano. Più lineare ildella seconda tappa che vedrò con ogni probabilità una volata decidere il risultato sul traguardo di Fontainebleau. Grande ...

