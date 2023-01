Ciclismo | Jonas Vingegaard sarà al via della Parigi-Nizza Presenti anche Simon Yates | David Gaudu e Romain Bardet

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La stagione 2023 delsu strada è ormai alle porte, con le prime corse in calendario che porteranno poi agli appuntamenti più attesiprimavera. La prima corsa a tappe importante, in calendario dal 5 marzo,la(sostanzialmente in contemporanea con la Tirreno-Adriatico), che ha oggi svelato alcuni dei corridoriin startlist, ed alcuni sono nomi decisamente altisonanti. Il nome che colpisce maggiormente l’occhio è ovviamente quello di. Il danese, vincitore dello scorso Tour de France, farà dunque il suo esordio nella corsa francese di una settimana. Lo scorso anno infattiscelse di andare alla Tirreno-Adriatico mentre alla...

Nel 2022 vittoria finale del daneseVingegaard sullo sloveno Tadej Pogacar e sul gallese ... Leggi i commenti: tutte le notizie 4 gennaio - 16:49Il danese netto sull'argomento: 'Io non barerei mai: voglio dimostrare a me stesso che posso vincere da ... Ciclismo: Jonas Vingegaard sarà al via della Parigi-Nizza. Presenti ... Per la settima volta di fila non c'è nessuna formazione italiana: l'ultima è stata la Lampre nel 2016. La Uno-X è la squadra emergente della Norvegia: ci sono Kristoff e il talento Tobias Johannessen, ...