Ci siamo | Giuliacci svela l' attimo in cui l' Italia sarà sorpresa da neve e gelo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ci, sta per arrivare la prima vera perturbazione dell'anno. A rivelarlo è il colonnello Marioche su meteo.it spiega cosa ci aspetta tra poche ore. " La situazione cambierà in modo deciso nella giornata di domenica, quando l'intensa perturbazione investirà l'. Ecco allora che domenica piogge diffuse bagneranno gran parte del Centro-Nord, risparmiando parzialmente solo le coste centrali adriatiche, e più giù l'ombrello tornerà utile anche in Campania e Sardegna, mentre intensi venti di Libeccio spazzeranno gran parte del Centro-Sud. Poi lunedì, prima di abbandonare la Penisola, la perturbazione porterà ancora piogge diffuse in gran parte d', trascurando solo il Nordovest. Gli ultimi strascichi di maltempo insisteranno martedì al Sud e sulle regioni centrali ...