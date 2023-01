Chiara Nasti | commenti al vetriolo per la borsa Chanel e l' influencer risponde così

Today.it

è finita nell'occhio del ciclone via social per una foto in cui è ritratta in compagnia del suo bambino, Thiago, e con una borsetta firmata Chanel.nella bufera per la borsa ...Solamente poche ore fa vi avevamo parlato di alcune frecciate che Selvaggia Lucarelli , anche durante le sue vacanze in Nepal col compagno, aveva fatto ae alla trasmissione di cui è ... Chiara Nasti nella bufera: "Se avessi avuto una borsa Zara (e non Chanel) sarei stata una persona migliore" Chiara Nasti si è mostrata sui social con il piccolo Thiago, indossando una borsa di Chanel. Gli haters si sono scatenati subito con commenti e polemiche, ma lei ha zittito tutti con la sua risposta.In occasione di Lecce - Lazio, Mattia Zaccagni può contare senz'altro sul sostegno dell'intero popolo biancoceleste, ma anche sull'amore di due tifosi d'eccezione. La ...