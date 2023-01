"Chiara Ferragni incinta del terzo figlio". La frase di Fedez

(Di giovedì 5 gennaio 2023) A distanza di quasi due anni dalla nascita di Vittoria,del? Sul web i fan dei Ferragnez se lo chiedono con insistenza, facendo riferimento a una diretta TikTok diche, in un clima sereno e rilassato, giocando con Leone e chiacchierando con sua moglie, si è quasi lasciato andare a una confidenza bloccata appena in tempo da, o quasi. Ecco cos’è accaduto realmente e qual è stata ladel cantante, che viene travisata un po’ ovunque sui social, ormai. La verità è che i tantissimi affezionati alla coppia vorrebbero vedere la famiglia allargarsi ulteriormente. Se a ciò si aggiunge anche una recente storia Instagram, nella quale si lancia un chiaro indizio, il gioco è fatto....

A distanza di quasi due anni dalla nascita di Vittoria,è incinta del terzo figlio Sul web i fan dei Ferragnez se lo chiedono con insistenza, facendo riferimento a una diretta TikTok di Fedez che, in un clima sereno e rilassato, giocando ...sponsorizza di tutto, per cui nessuno si è stupito quando ha visto a Napoli delle calze della befana con il suo volto. Peccato che fossero tutti prodotti falsi. Fortunatamente, la ...Chiara Ferragni incrocia le dita, dopo la gran paura per la sua cagnolina Matilda spera che tutto sia passato e che stia bene. Chiara Ferragni e Fedez hanno vissuto un gran spavento, un momento di pan ...A Napoli sono state sequestrate false calze della befana di Chiara Ferragni: la cittadina cinese responsabile dei fake è stata denunciata.