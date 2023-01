Chiara Ferragni in ansia per Sanremo | “Me la faccio sotto | proverò a essere me stessa”

(Di giovedì 5 gennaio 2023)sarà tra le protagoniste del Festival di2023, dove è stata fortemente voluta da Amadeus. L’influencer sa bene cosa significhial centro dell’attenzione grazie alla sua costante presenza sui social, ma anche per una come lei è quasi inevitabile sentirsi inin vista di una kermesse così importante, dove avrà gli occhi di tutto il mondo addosso. La 35enne ha così voluto confidare ai suoi follower le sensazioni che prova in questo momento, a distanza di poche settimane dall’evento. “Manca un mesetto ae mi sto letteralmente ca*gando” – ha ammesso in un post su TikTok -. Un utente ha provato a incoraggiarla e l’ha invitata innanzitutto ase, consiglio che lei accettato: ...

Leggi anche >incinta del terzo figlio Spoiler di Fedez in diretta, poi fa dietrofront: 'Lo diremo dopo Sanremo' Leggi anche > Anna Moroni via da La Prova del Cuoco, la delusione è ...Tra le calze per la Befana in vendita a Napoli , ci sono anche quelle griffate. L'imprenditrice, che mette il suo nome anche sulle bottigliette d'acqua, però non le ha mai commercializzate. Sono tra i prodotti falsi che la Guardia di Finanza di Napoli ha ...L'imprenditrice non nasconde il suo turbamento ai fan: "Datemi dei consigli" La famosa imprenditrice Chiara Ferragni si è lasciata andare a un'ammissione.Chiara Ferragni si è confessata con i suoi follower, sottolineando quanto sia in ansia in vista dell'appuntamento al Festival di Sanremo.