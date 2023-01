Chiara Ferragni in ansia per Sanremo | “Me la faccio sotto | proverò a essere me stessa”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) L'influencer sarà una delle co-conduttrici al fianco di Amadeus in occasione della kermesse canora, anche per una con la sua popolarità è quasi impossibile non avere qualche timore. L'articolo proviene da DireDonna.

In molti non vedono di buon occhio questa relazione, soprattutto per l'atteggiamento dell'uomo, come si evince anche dalle parole disu una sua storia Instagram: 'Per noi lui la ...AncheBiasi sceglie lo shearling: il suo è un elegante modello aviator tanto in voga negli ... La scelta di stile di Valentinacade su un giubbotto Etro dalle nuance calde, che ...Chiara Ferragni è in attesa del terzo figlio A distanza di due anni dalla nascita della secondagenita Vittoria, i fan pensano alla nascita di un nuovo bebè per ...Chiara Ferragni e Fedez hanno anticipato che dopo Sanremo arriverà un grande annuncio: per i fan sarà la conferma della terza gravidanza.